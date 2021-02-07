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Общество

Крымское МВД готово отдать свыше 7 миллионов бюджетных рублей за проект ремонта офиса и постройки гаража

Исполнителя ищут на электронном аукционе
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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На торгах цена лота возможно станет меньше.

На торгах цена лота возможно станет меньше.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте zakupki.gov.ru открыт электронный аукцион: Министерство внутренних дел по

Республике Крым подыскивает подрядчика для выполнения «проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция административного здания со строительством гаражного комплекса со вспомогательными помещениями, г. Симферополь».

Речь идет об комплексе, который находится в Симферополе на улице Набережная, 85а.

Стартовая цена аукциона: 7 893 320 рублей.

Нужно будет в деталях продумать реконструкцию двухэтажного здания, заодно сделать проект строительства гаража на 23 автомобиля, автомойки, аккумуляторной, складских помещений и контрольно-пропускного пункта. Также необходимо предусмотреть благоустройство территории, вплоть до установки малых архитектурных форм и ограждения.

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