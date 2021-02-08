Погода в Крыму на 8 февраля: южный ветер и тепло до +18

Температура воды в Черном море + 7°...11°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 февраля на Крымском полуострове, как говорят синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Утром местами туман, гололедица. Ветер южный до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 7 м/с. Днем тепло до +18°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром небольшой дождь, туман; днем без существенных осадков. Ветер южный до 20 м/с. Днем тепло до +15°.

Вода в Черном море + 7°...+11°.

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