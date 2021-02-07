В Крыму автомобиль врезался в дерево

Авто пострадало от мощного удара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

На трассе вблизи села Мирновка Джанкойского района случилось ДТП: машина слетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель оказался зажатым в покореженном салоне легковушки.

Водитель не справился с управлением. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым помощь пострадавшему оказали сотрудники чрезвычайного ведомства, экипаж ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.

Спасатели, применив спецоснастку, освободили водителя из «железного плена» и передали медикам, которые доставили его в Джанкойскую центральную районную больницу.

- Водитель автомобиля «Vortex Estina» не справился с управлением и произошло опрокидывание автомобиля в кювет и столкновение с деревом, - отметили в ведомстве.

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