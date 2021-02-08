Курорт Саки вошел в топ-10 самых притягательных термальных источников России

Отдыхающие в Крыму лечатся не только водами, но и грязями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, подведя итоги опроса в соцсетях, выяснили, что наибольшей популярностью у отдыхающих пользуются термальные источники курорта Мацеста в Краснодарском крае, «серебро» у курорта Саки, где лечат не только минеральными термальными водами, но и лечебными грязями. «Бронзу» получили Бесстыжие ванны в Пятигорске.

Топ-10 самых популярных термоисточников России (% участников опроса в соцсети):

Мацеста, (Краснодарский край), 27.03

Саки (Крым), 24.32

Бесстыжие ванны (Пятигорск), 18.92

Аушигерские источники (Кабардино-Балкария), 8.11

Байкальские купальни (Байкал), 5.41

Каменномостский термальный источник (Адыгея), 5.41

Джумалинские ключи (Алтай), 2.7

Паратунские термальные источники (Камчатка), 2.7

Суворовские купальни (Ставропольский край), 2.7

Целебные воды Аршана (Бурятия), 2.7

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