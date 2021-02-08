В Крыму за сутки коронавирус выявили у 125 человек

Всего за истекшие сутки выздоровело 24 пациента Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 125 новых случаев коронавирус, 12 человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

На новую коронавирусную всеми лабораториями Крыма было обследовано 2699 человек. Всего за истекшие сутки выздоровело 24 пациента. С начала пандемии - 28 601 человек.

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