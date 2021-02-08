Подрядчик полиэтнического центра Симферополя потратил деньги на себя. Фото: Архив "КП"

Деньги, выделенные на строительство Центра полиэтнической культуры молодежи Крымского инженерно-педагогического университета, подрядчик присвоил себе и потратил на собственные нужды.

- На сегодняшний день возбужден ряд уголовных дел по этому направлению, - сообщил в эфире телеканал «Миллет» вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Проектно-сметную документацию сейчас корректируют, по ней же проводится экспертиза, которая будет готова к середине лета этого года. После чего проведут перерасчет сметы и возобновят строительно-монтажные работы. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Напомним, стоимость работ составила 747 миллионов рублей. В прошлом году планировалось ввести в эксплуатацию строительство первой очереди – общежитие.

Однако на начало июля 2019 года общежитие было построено лишь на 50%. Контракт с подрядчиком разорвали в начале 2020 года.

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