К концу недели в Крыму резко похолодает. Фото: Архив "КП"

Жителям и гостям Крыма стоит быть готовыми к похолоданию на выходных, сообщает ForPost со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В начале рабочей недели на полуострове будет по-весеннему тепло: температура воздуха поднимется до 15 градусов. Омрачит эти дни лишь сильный южный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

- На этой неделе 10-15 градусов днем, ночью – 4-9. Все время будут идти небольшие дожди, но почти всю рабочую неделю погода будет теплой, но неустойчивой, - рассказала изданию начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

К выходным погода кардинально поменяется: начнутся сильные дожди, переходящие в снег, и южный ветер сменится на северо-западный. Столь резкие изменения произойдут из-за холодного фронтального раздела, который пройдет над полуостровом 12 февраля.

- В субботу и почти всю следующую неделю будет очень холодно. Днем температуры воздуха будут варьироваться от -3 до -8 градусов, ночные температуры составят -12 – -17 градусов, - подытожила Любецкая.

Напомним, начало рабочей недели принесет в Крым сильный дождь, мокрый снег и усиление ветра. Жителям и гостям региона стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий.

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