Сотрудника Крымской таможни попытались подкупить тысячей долларов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Россиянин пытался подкупить таможенника, чтобы въехать в Крым с незадекларированной суммой денег. Объем средств превысил 10 тысяч долларов.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Джанкой», нарушение выявили во время осмотра багажа.

- Как только сотрудник таможенного поста выявил правонарушение, мужчина предложил ему взятку в тысячу долларов США, чтобы избежать административной ответственности, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении по факту провоза незадекларированной суммы денег, а также уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы со штрафом.

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