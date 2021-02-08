Запасов в водохранилищах практически нет

Запасы водохранилищ Симферополя продолжают снижаться. Об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на штабе по водообеспечению.

- Симферопольское заполнено на 7% от проектной мощности, Партизанское - на 14% и Аянское на 26%, - уточнил он.

За неделю в столичный регион подано 1280 тысяч кубометров воды, из них артезианской - 717 тысяч.

В настоящее время на водозаборе Вилино-2 работают две скважины и три будут подключены до конца недели. На Чеботарке-2 все началась опытная добыча из трех скважин. Ежесуточно на столичный регион перекачивается по 75 тысяч кубометров воды.

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