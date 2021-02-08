На крымских дорогах погибло 12 человек за январь

Ряд ДТП произошел по вине пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На дорогах Крыма за январь 2021 года погибло 12 человек. Всего за месяц сотрудники УГИБДД МВД по РК зафиксировали 35 наездов на пешеходов.

- Среди погибших был один несовершеннолетний. Также 28 пострадали, среди них 8 несовершеннолетних, - цитирует Крым 24 пресс-службу УГИБДД МВД по РК.

Треть аварий, уточняют в ведомстве, произошла по вине пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

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