Минприроды займется очисткой лесов от мусора

Обочины вдоль дорог и лесополосы превратились в свалки. Фото: Архив КП

Министерство природы Крыма займется очисткой лесов от мусора. Речь идет об обочинах дорог, лесополосах и местах массового посещения, где нет ответственных пользователей.

- Мы не говорим о качестве уборки «Крымавтодора» в полосе отвода 10 метров, это отдельная задача, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. - Дальше 10 метров отойдешь в сторону - тихий ужас, грязь на каждом шагу.

Прежнее поручение привести в порядок городские леса Симферополя — очистить от сухостоя, собрать и вывезти мусор — Минприроды не выполнило. В этой связи министру природы Геннадию Нараеву поручено лично докладывать об организации и объемах выполненных работ.

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