Власти Крыма потратят 3,6 миллиарда на весенне-полевые работы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Крыма потратят на защиту растений во время весенне-полевых работ 1,5 миллиарда рублей.

- На проведение весенне-полевых работ в текущем году необходимо привлечь свыше 3,6 миллиарда рублей, или около 5,8 тысячи рублей на один гектар посева. На средства защиты растений будет вложено 1,5 миллиарда рублей, - цитируют в пресс-службе Минсельхоза РК вице-премьера Андрея Рюмшина.

Так, минеральные удобрения обойдутся в 800 миллионов рублей, стоимость семян составит 250 миллионов рублей, на горюче-смазочные материалы и запчасти потратят около 400 миллионов рублей, а на зарплату рабочим на время посевной кампании выделят 700 миллионов рублей.

Рюмшин добавил, что на данный момент уже провели основную обработку почвы, а также посеяли необходимое количество семян.

Площадь озимых культур составляет 535 тысяч гектаров, из них на 331 тысяче гектаров посеяна озимая пшеница, 173 тысячи гектаров отданы под озимый ячмень и 2,5 тысячи гектаров занимает озимая рожь.

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