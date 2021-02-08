В Симферополе и Севастополе 9 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики начнут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Кирова, 7, 7а, 12-16/14 (чет);

ул. Самокиша, 14-18 (чет);

пер. Пионерский, 1;

ул. Пушкина, 30;

ул. Луговая, 1-53(нечет), 67;

ул. Лесная, 26-64(чет); 25-59 (нечет);

ул. Родниковая, 44-56(чет); 41-53(нечет);

пер. Морской, 12-14(чет); 13-23(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Громова 23,31,42;

ул. Михайловская 5,9,13-А,17-Б,12;

ул. Якорная 1-А,12;

ул. Буряка 9;

с 9.00 до 17.00

ул. Хрусталева 22-А,22,7;

ул. Шабалина 16,1-А,7-А,3,5;

ул. Адмирала Октябрьского 8-12,17;

ул. Очаковцев 34,46;

ул. Кулакова 46,62,64,64-А,41-55;

ул. Керченская 4,70-76,82-102,57-65,71,77-87;

ул. Новороссийская 40,42,48,52,54,51,53;

ул. Батумская 10-18,1-5,19-21;

ул. Генерала Петрова 17-21;

ул. Щербака 18-24,28-30,7-27;

ул. Терещенко 16,18;

ул. Алексакиса 4;

ул. Советская 40,49-55;

ул. Большая Морская 17;

ул. Володарского 11-а,5-11;

ул. Коммунистическая 9-15,14-22;

ул. Льва Толстого 20

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43

с 8.00 до 16.00

село Родниковое: ул. Скитальца 17, 19, 20, 22, 27-53(нечет), 30-42(чет); ул. Васильковая 1-9(нечет), 6, 14, 20; пер. Орлиновский 1-8; ул. Куликова 1-17(нечет), 2, 2-А; ул. Баштановая 1-7(нечет); ул. Карадагская 2, 6, 16; ул. Менгирская 1, 7, 7-А.

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