В Симферополе и Севастополе 9 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики начнут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пр-т Кирова, 7, 7а, 12-16/14 (чет);
ул. Самокиша, 14-18 (чет);
пер. Пионерский, 1;
ул. Пушкина, 30;
ул. Луговая, 1-53(нечет), 67;
ул. Лесная, 26-64(чет); 25-59 (нечет);
ул. Родниковая, 44-56(чет); 41-53(нечет);
пер. Морской, 12-14(чет); 13-23(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
ул. Громова 23,31,42;
ул. Михайловская 5,9,13-А,17-Б,12;
ул. Якорная 1-А,12;
ул. Буряка 9;
с 9.00 до 17.00
ул. Хрусталева 22-А,22,7;
ул. Шабалина 16,1-А,7-А,3,5;
ул. Адмирала Октябрьского 8-12,17;
ул. Очаковцев 34,46;
ул. Кулакова 46,62,64,64-А,41-55;
ул. Керченская 4,70-76,82-102,57-65,71,77-87;
ул. Новороссийская 40,42,48,52,54,51,53;
ул. Батумская 10-18,1-5,19-21;
ул. Генерала Петрова 17-21;
ул. Щербака 18-24,28-30,7-27;
ул. Терещенко 16,18;
ул. Алексакиса 4;
ул. Советская 40,49-55;
ул. Большая Морская 17;
ул. Володарского 11-а,5-11;
ул. Коммунистическая 9-15,14-22;
ул. Льва Толстого 20
село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21
село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43
с 8.00 до 16.00
село Родниковое: ул. Скитальца 17, 19, 20, 22, 27-53(нечет), 30-42(чет); ул. Васильковая 1-9(нечет), 6, 14, 20; пер. Орлиновский 1-8; ул. Куликова 1-17(нечет), 2, 2-А; ул. Баштановая 1-7(нечет); ул. Карадагская 2, 6, 16; ул. Менгирская 1, 7, 7-А.
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