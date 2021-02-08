Аккаунт крымского представительства МИД России в Twitter верифицировали. Фото: Архив "КП"

Аккаунт крымского представительства МИД России в социальной сети Twitter получил статус официального.

- Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей, - уточняется в справочном сообщении к специальной галочке, красующейся рядом с названием.

Аккаунт, на который подписано около 12 тысячи пользователей, ведется преимущественно на английском языке. Основной контент – новости из жизни жителей Крыма, фотографии и видеоролики с красотами полуострова и информация о памятных датах истории России и Крыма.

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