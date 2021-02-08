При реставрации Центра народного творчества Симферополя выявили нарушения. Фото: официальный сайт Центра.

Прокуратура Крыма проконтролирует устранение нарушений, которые нашли после реставрации административного здания Центра народного творчества Симферополя.

- Проверкой выявлены факты ненадлежащего выполнения строительных работ и нарушения при обеспечении реализации гарантийных обязательств по устранению дефектов, допущенных подрядчиком, - уточнили в пресс-службе структуры.

Ремонт объекта культурного наследия регионального значения проводится в рамках Федеральной целевой программы, средства на реставрацию выделены из бюджета Крыма.

Напомним, контракт на капремонт здания заключили 3 августа 2018 года, за работы взялась компания ООО «Век». Объект сдали к концу октября 2018 года. Акт о приемке опубликовали на официальном сайте госзакупок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50