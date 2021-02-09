В Симферополе прокуратура обязала работодателя вернуть работу местной жительнице. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Симферополе местную жительницу восстановили в должности после вмешательства прокуратуры Крыма.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что работодатель при трудоустройстве вынудил женщину написать заявление об увольнении без указания даты.

- В дальнейшем женщина была уволена, а в приказе об увольнении работодатель указал в качестве основания ранее написанное ею заявление, - уточнили в пресс-службе прокуратуры РК.

В суде прокурор отметил незаконность увольнения, таким образом поддержав сторону жительницы столицы Крыма. Впоследствии суд восстановил женщину в должности, а также обязал работодателя выплатить зарплату за время ее вынужденного прогула.

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