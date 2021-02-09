Компания «БКС» из Москвы представила функционал для работы с инвестиционным счетом

Открыть счет ИИС можно, как в онлайн режиме, так и через приложение. Фото: "КП" Архив

Московская инвестиционная компания ООО «БКС» предложила на своем сайте функциональный набор инструментов для тех пользователей, которые хотели бы заняться частной инвестиционной деятельностью.

«БКС» - один из ведущих участников Московской биржи. Консультанты компании заявили о готовности помочь потенциальным инвесторам с подготовкой пакета документов и заполнением налоговой декларации.

Специалисты «БКС» предоставили возможность открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Открыть счет ИИС можно, как в онлайн режиме, так и через приложение.

Компания предложила два варианта ИИС. Первый – с налоговым вычетом на взнос, который подходит тем, кто платит НДФЛ с официального дохода и планирует получать ежегодный вычет.

Второй вид ИИС с вычетом на доход подходит активным инвесторам и трейдерам, которые уверены в своих аналитических способностях.

Напоминание о рисках: инвестиции и спекулятивная деятельность на бирже относятся к рисковым сделкам.