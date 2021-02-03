Предприятию «Крымская железная дорога» хотели навязать «левую» технику за взятку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Крыму задержали жителя Ростовской области за попытку дать взятку сотруднику Крымской железной дороги, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу Следкома РК.

Во время расследования дела сотрудники правоохранительных органов выяснили, что осенью 2020 года руководство ФГУП «Крымская железная дорога» заключило сделку с коммерческой организацией на покупку экскаватора.

Однако из-за того, что технику доставили без документации, подтверждающей соответствие технических характеристик, указанных на аукционе, в ФГУП «Крымская железная дорога» решили разорвать контракт.

- После чего 39-летний житель Ростовской области передал начальнику отдела организации закупок Крымской железой дороги взятку в размере 750 тысяч рублей, - цитирует пресс-службу ГСУ Следком по Крыму и Севастополю издание.

Представитель частной фирмы вину свою признал, против него возбудили уголовное дело. На данный момент житель Ростовской области находится под домашним арестом.

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