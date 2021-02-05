Житель Северного Кавказа проведет 3 года в тюрьме за вымогательство. Фото: Архив "КП"

В Симферополе осудили члена этнической преступной группы с Северного Кавказа за вымогательство, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по РК и Севастополю.

Банда терроризировала жителя Крыма в течение нескольких недель, угрожая и вымогая у него 350 тысяч рублей. Жертву также предупредили, что если он не соберет и не передаст нужную сумму в установленный срок, ее размер увеличится в три раза.

Одного из бандитов сотрудники правоохранительных органов задержали в октябре 2019 года. Во время обыска у него нашли удостоверение судьи.

Служители Фемиды приговорили обвиняемого к 3 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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