Ассенизаторы Крыма перестали заниматься массовым сливом нечистот

Нелегальный слив нечистот чаще всего приходится на Алушту. Фото: архив "КП"

Ассенизаторы стали в пять раз чаще вывозить нечистоты в село Укромное, где находятся очистные сооружения. Причина - массовая проверка работы предприятий по выкачке отходов.

В тех населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения и водоотведения, вывозом ЖКО занимаются 92 организации, из них только две - государственные.

- 20 организаций частной формы собственности, 70 - ИП. На сегодня остались недобросовестные товарищи, которые не работают «в белую», но определенную работу мы с ними проведем, - заявил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

По данным министра экологии республики Геннадия Нараева, в прошлом году состоялось 653 проверки в этом направлении. Лидером по самовольному сбросу отходов стала Алушта.

Ущерб, причиненный водным объектам сливами нечистот, составил более 47 миллионов рублей.

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