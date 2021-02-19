Ученики 11 крымских школ остались дома из-за непогоды

В Крыму из-за сложной погоды не работают 11 школ Фото: Елена ЛЕЛЮК

Сегодня, 19 февраля, в Крыму из-за сильного снегопада произошли проблемы с подвозом детей к школам. Доставлять ребят в учебные заведения готовы были даже региональные военные, сообщили КП-Крым в министерстве образования, науки и молодежи республики.

- В Керчи были очень плохие погодные условия, поэтому министр образования Валентина Лаврик связалась с военными, чтобы осуществить подвоз детей к школам. Однако администрация города в короткие сроки распорядилась расчистить дороги. Детей спокойно довезли на школьном транспорте, - пояснили в пресс-службе.

Снегом сильно замело три региона полуострова - Керчь, Ленинский и Белогорский районы.

- В Ленинском районе 11 школ не вышли на учебу, они будут отрабатывать этот день в другую рабочую субботу. Остальные учатся в штатном режиме, но, конечно, не все школьники пришли на занятия, - добавили в министерстве.

Температурный режим в классах находится в норме - ниже 18 градусов тепла не опускается.

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