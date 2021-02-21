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Погода в Крыму на 21 февраля: переменная облачность и тепло до +5

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму цветут подснежники.

В Крыму цветут подснежники.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 февраля на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем +4…+6°. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем +3…+5°.

Вода в Черном море +4°…+9°.

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