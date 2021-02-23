Лондон профинансирует выдачу украинских паспортов жителям Крыма

Великобритания поддержит госструктуры Украины в выдаче паспортов крымчанам Фото: "КП" Архив

Официальный Лондон решил финансово поддержать административные структуры, которые работают в Херсонской области от имени Автономной Республики Крым. На их содержание посольство Великобритании в Киеве выделило около 235 тысяч долларов.

Гранд предназначен для организации доступа к «жизненно важным услугам» для украинцев, проживающих в Крыму. Прежде всего — медицинской помощи и оформлению паспортов граждан Украины.

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