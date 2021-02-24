В Симферопольском художественном музее пройдет выставка, посвященная женскому портрету

Женский образ в картинах покажут в марте. Фото: пресс-служба Минкульта РК

В Симферопольском художественном музее с 4 марта по 4 апреля пройдет выставка «Женский портрет XVIII-XXI веков». Гостям покажут произведения живописи, графики и скульптуры разных эпох и авторов.

Под экспонатами и репродукциями разместят QR-коды. Отсканировав их в телефоне высветится дополнительная информация о представленных объектах. На выставке покажут работы авторов начиная от XVIII века до 2000-х годов.

Хронологической точкой отсчета станет офорт Евграфа Чемесова «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» (1761 года). Реалистический образ женщины XIX столетия покажут в картине «Женский портрет» (1876 года) Виктора Васнецова. Романтический женственный образ предстанет в акварельных рисунках Александра Соколова.

Утонченные женские образы XIX-XX веков появятся в работах Михаила Врубеля и Льва Бакста. Также в галерее покажут портреты женщин от художников Михаила Казаса и Роберта Фалька.

Советский образ женщины-труженицы воплощен в произведениях Валентина Бернадского, Сергея Подеревянского и Ивана Донского.

Метафорический женский образ 1990-2000-х годов будет показан в картинах Василия Трусова, Николая Дудченко и Антона Максимушкина-Павлючека.

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