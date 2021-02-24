В Крыму коронавирусом заболели всего 72 человека

За последние сутки от Covid-19 выздоровели 5 человек. Фото: Правительство РК

В Крыму наблюдается тенденция сниженной заболеваемости коронавирусом. Так за 23 февраля в республике подтвердили только 72 случая Covid-19, о чем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болезнь протекала в 5 случаях. Самостоятельно за медпомощью обратились 62 человека, еще 10 ранее контактировали с зараженными, - написал глава Крыма.

За 23 февраля во всех лабораториях региона на коронавирус протестировали 1 тысячу 23 человека.

Выздоровели за сутки 5 человек, а с начала эпидемии - 31 тысяча 76 человек.

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