От COVID-19 в Крыму скончалось еще три человека

С начала эпидемии от коронавируса в республике погибло 907 человек Фото: Иван Макеев

В Крыму от коронавируса скончалось еще три человека, всего с начала эпидемии умерли 907 человек.

Лечение от Covid-19 в Крыму продолжают проходить 4 тысячи 29 человек. Амбулаторное - 2 тысячи 524 человека, стационарное - 1 тысяча 505 человек.

С начала 2020 года сотрудники межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили 35 тысяч 467 положительных на Covid-19. За этот же период от вируса вылечились - 31 тысяча 76 человек.

Напомним, за 23 февраля на территории республики зарегистрировано всего 72 случая заражения коронавирусом.

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