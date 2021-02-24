Жителя Сак подозревают в контрабанде наркотиков

В жилище мужчины силовики обнаружили высушенные части конопли, Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Житель Сак подозревается в контрабанде наркотиков. У него дома пограничники нашли высушенные растения, предположительно марихуану, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

- Коноплю обнаружили в доме у 48-летнего крымчанина. Наркотик был приготовлен для фасовки. Кроме того, в жилище находилось оборудование для культивирования растения, - рассказали в пресс-службе.

Теперь полиция проверят причастность задержанного к контрабанде наркотиков на территории Крыма.

Эксперты, взявшие образцы растения на пробу, нашли марихуану, коноплю и гашиш.

Против жителя Сак возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». За совершенное деяние ему могут дать от 3 до 10 лет тюрьмы.

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