В Алуште пропал 34-летний парень

Артем Винник. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсетях новую ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропал Винник Артем Павлович, 34 года (1986 года рождения), город Алушта, Республика Крым, - сообщают поисковики, отмечая, что с октября 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Артема Винника: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, глаза голубого цвета.

В какой одежде был пропавший - неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто видели похожего человека, позвонить на горячую линию отряда 8 8007005452 (звонок бесплатный)

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