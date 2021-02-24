В Симферополе на березовые метлы МБОУ «Город» потратит больше 2 миллионов рублей

Метлы должны быть изготовлены не раньше прошлого года. Фото: Архив "КП"

В Крыму муниципальным бюджетным учреждением «Город» был объявлен тендер на закупку березовых и синтетических метел. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на оборудование планируют потратить больше 2 миллионов рублей.

В тендере указано, что объектом закупки являются 10 226 метел из березы и 8 255 из ПВХ. Начальная цена поставки - 2,09 миллионов рублей.

Обязательным условием для уборочного оборудования послужит то, что все метлы должны быть изготовлены не раньше прошлого года.

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