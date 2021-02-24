Больше 1,5 тысяч школьников в Крыму перешли на дистант

На дистанционное обучение перешли 45 классов Фото: Архив "КП"

За последнюю неделю на дистант в Крыму перевели 68 классов в 45 школах, сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Как сообщает Крымское информационное агентство, на карантин закрыты 27 дошкольных групп. Из них 575 воспитанников находятся дома. - Из них по причине контактных COVID-19 - 10 групп, по ОРВИ - 17 групп. Учащиеся 68 классов в 45 общеобразовательных организациях, всего 1519 человек переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, - уточнила Лаврик.

Также, по словам главы ведомства, на дистанционное обучение перешли 45 классов из-за контактов с заболевшими коронавирусом.

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