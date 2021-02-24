Власти Симферополя планируют масштабный ремонт проспекта Победы

Работы планируют завершить до 2022 года
Фото: Архив "КП"
После масштабного совещания власти Симферополя определили план капитального ремонта проспекта Победы от Бородинского кольца до выезда на трассу «Таврида» в сторону Феодосии, сообщили на итоговом совещании.
По информации депутата Госдумы Руслана Бельбека, в новый проект ремонта включили больше 90% пожеланий местных жителей. На совещании приняли сразу несколько решений:
- Уберут реверсивное движение;
- Трассу расширят до четырех полос;
- По пожеланию симферопольцев, на дороге появятся еще четыре светофора;
- Уберут левые повороты;
- На трассе появятся две разворотные петли;
- Недалеко от стелы «Каменка» планируется строительство надземного пешеходного перехода;
Экспертиза капитального ремонта начнется уже в первой половине весны и продлится до мая. Работы планируют завершить до 2022 года.
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