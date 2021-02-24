Крымчанам посоветовали есть больше фруктов и овощей в зимне-весенний период

Фото: Архив "КП"

Зимой и весной нужно включить в рацион больше фруктов и овощей, чтобы восполнить запас организма в макро- и микроэлементах. Как сообщила Ирина Сухарева, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета, желательно ежедневно съедать по 200 граммов фруктов и 400 граммов овощей.

По ее словам, из-за неполноценного питания происходит авитаминоз. Эксперт рекомендует есть капусту, свеклу и морковь. Если аллергии на цитрусовые нет, можно употреблять в пищу лимоны, апельсины, киви.

Кладезем полезных веществ для организма является зелень, но только в том случае, если ее вырастили без ядохимикатов, передает слова доцента «Крым 24».

- Например, в укропе содержатся витамины С, В, А, РР, Е и много калия. Петрушка очень богата витаминами группы В, А, РР, Е и содержит бета-каротин, а шпинат является лидером среди зелени по содержанию белка, - поясняет Ирина Сухарева.

Кроме того, можно принимать поливитамины. Но перед этим необходимо сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50