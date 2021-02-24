Нацбанк обязал украинские финучреждения обслуживать крымчан «без дискриминации»

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Украинские банки обязали обслуживать жителей Крымского полуострова как обычных украинцев, без дискриминации. Такое сообщение разослала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

- Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины, - отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, требования валютного законодательства и документы в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении этих лиц. Также в НБУ заявили, что финучреждения не должны требовать справку «внутренне перемещенного лица» (те, кто был вынужден внезапно бежать из своих домов в результате вооруженного конфликта или систематических нарушений прав человека).

Кроме того, в НБУ отмечают, что дискриминация жителей Крыма и Севастополя по части банковского обслуживания не допустима.

- Необходимо предоставлять полный доступ к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения, - подчеркнули в пресс-службе банка.

Напомним, что все украинские банки перестали работать на территории Крыма в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом.

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