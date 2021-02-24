Крымчанин привез с собой из Франции COVID-19

После зарубежного вояжа крымчане проходят обязательную двухнедельную изоляцию Фото: "КП" Архив

За последнюю неделю из-за рубежа с положительным результатом на COVID-19 прибыл один житель Крыма, который находился во Франции. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

- Из королевства Великобритания и Северная Ирландия прибыло 6 человек, - добавила она. - Они переданы под контроль МВД для соблюдения жесткой изоляции.

На данный момент в республике зарегистрировано 35 тысяч 534 случая новой коронавирусной инфекции, 185 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 34 тысячи 352 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

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