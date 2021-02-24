С хлебом и жареным поросенком: Как в Севастополе встречали военное судно «Приазовье»

Фото: Владимир Пасякин/Крымская газета

После семимесячной боевой службы в мировом океане, 23 февраля, в Севастополь вернулось судно «Приазовье». На причале моряков с радостными вскриками встречали их родные и близкие.

За ответственный и упорный труд экипаж поблагодарил контр-адмирал Игорь Смоляк. С хлебом и солью моряков встречали девушки в народных костюмах. Хлеб достался командиру корабля, а начальнику штаба ЧФ достался жареный поросенок, сообщает Крымская газета.

В длительном походе военные провели 221 сутки, за которые прошли 26 670 миль. Двенадцати морякам за удачное плаванье вручили погоны с новыми воинскими званиями.

Самым приятным для прибывших стало то, что их встречали родные, которых они не видели больше семи месяцев. Все это время военные провели на заданиях в Средиземном и Красном морях, Индийском океане и Персидском заливе.

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