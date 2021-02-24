В конце весны в Крыму ожидается повышение цен на бензин

Изменение прайсов диктует экспортный паритет Фото: Евгения ГУСЕВА

На российском рынке цены на бензин за зиму поднялись почти на 20%. Стоимость топлива на крымских АЗС пока не выросла только за счет собственных остатков. О возможном подорожании горючего рассказал руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.

- С 1 декабря цены на российской бирже выросли примерно на 20%. Для нас это катастрофически высокий рост, поэтому пока местные АЗС пытаются сдерживать стоимость за счет своих остатков, - рассказал Бейм изданию ForPost.

Руководитель «ТЭС» добавил, что изменение прайсов диктует экспортный паритет.

Кроме того играет роль сезонный скачок цен, который стабильно происходит в конце весны каждого года. И это не крымское явление, а общероссийское.

- После схода снега люди пересаживаются на личные авто, соответственно потребление бензина увеличивается, поэтому растет его стоимость, - заключил Бейм.

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