На баланс Симферополя передадут больше 600 гектар городских лесов

Сейчас в муниципальной собственности находится уже 15 таких участков Фото: Из архива "КП"

На баланс Симферополя в этом году передадут еще 600 га городских лесов, а это 33 участка. В будущем власти планируют привести их в порядок, сообщил заместитель главы администрации Владимир Паринов.

- В муниципальной собственности сейчас находится уже 15 подобных участков. Но депутатский корпус дал согласие взять еще 33 участка. Лесными массивами будет занято 600 гектаров муниципальной территории, - рассказал Паринов.

Также он рассказал, что у властей в планах привести эти зоны в должный вид.

- По поручению руководства республики вопросами содержания этих территорий будем заниматься мы, - заключил замглавы администрации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50