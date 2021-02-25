Погода в Крыму на 25 февраля: без осадков и тепло до +10

В Севастополе днем тепло до +8°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 февраля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются. Народные приметы гласят, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март будет.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Днем слабый туман. Ветер днем западный до 10 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем +8…+10°.

Вода в Черном море +5°…+10°.

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