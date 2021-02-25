«Фас-контроль»: В Феодосии собака облюбовала крышу

Собака-охранник. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VK

Тузик величаво сидит на козырьке-крыше одной из торговых точек, где продают какие-то мясные продукты – такой снимок сделал очевидец и разместил в соцсети.

- Вот, как охранять надо! - гласит пост к фото.

Котами, которые скачут по деревьям и крышам, никого не удивить, но собаки, как правило, ведут наземный образ жизни.

Пользователей соцсети фото заинтересовало, комментарии не заставили себя ждать: «Хорошенькая рысь»; «Котапес»; «Это смотрящий», «Грачи прилетели»; «Фас-контроль»; «Крышует».

Не так давно соцсети взволновал другой пес с восточной части Крымского полуострова, который второй год верно ждет своего хозяина.

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