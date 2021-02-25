Все работы планируют закончить до конца июля. Фото: Пресс-служба АО "ВАД"

В Крыму на дороге Евпатория - Черноморское начался ремонт, сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

На участке трассы специалисты снимут старое дорожное покрытие и укрепят основания. А там, где ширина дороги не подходит под нормативные требования, прокопают траншеи для ее расширения. Все работы планируют закончить до конца июля.

- Дорожники уложат выравнивающий слой, а затем верхний слой покрытия толщиной 5 см. Вдоль дороги будут устроены площадки для остановок общественного транспорта с тротуарами для пешеходов, - отметили в пресс-службе.

Ремонт трассы «ВАД» будут выполнять в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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