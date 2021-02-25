В Симферополе на пожаре спасли четверых человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В Симферополе пожарные спасли троих взрослых и одного ребенка. Их вывели из задымленных помещений многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре 24 февраля во второй половине дня. На одиннадцатом этаже 14-тиэтажного дома на Киевской горела электрощитовая. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Спасатели сообщили, что в 14 часов пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 1,5 метров квадратных.

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