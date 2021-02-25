Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды

На предприятии отметили, что воды не будет из-за аварии на холодных сетях водоснабжения
Фото: Архив "КП"
До вечера жители некоторых районов крымской столицы остались без воды. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крым», водоснабжения можно не ждать в поселке Битумное и на улице Карла Маркса.
По данным предприятия, до 18.00 из-за аварии на холодных сетях водоснабжения не будет по следующим адресам:
- Поселок Грэсовский;
- СТ Энергетик;
- Поселок Комсомольское;
- Поселок Совхозное;
- Поселок Укромное улица Кадровая и все прилегающие улицы и переулки.
- Улица Карла Маркса 17 и 19.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50