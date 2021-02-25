Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды

На предприятии отметили, что воды не будет из-за аварии на холодных сетях водоснабжения Фото: Архив "КП"

До вечера жители некоторых районов крымской столицы остались без воды. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крым», водоснабжения можно не ждать в поселке Битумное и на улице Карла Маркса.

По данным предприятия, до 18.00 из-за аварии на холодных сетях водоснабжения не будет по следующим адресам:

- Поселок Грэсовский;

- СТ Энергетик;

- Поселок Комсомольское;

- Поселок Совхозное;

- Поселок Укромное улица Кадровая и все прилегающие улицы и переулки.

- Улица Карла Маркса 17 и 19.

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