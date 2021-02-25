В феврале крымчане стали в три раза чаще расплачиваться по картам в общественном транспорте

Фото: rk.gov.ru

В феврале крымчане 270 тысяч раз расплатились по безналу в общественном транспорте республики. Такие данные приводит крымский банк РНКБ.

Ежедневно фиксируется больше 330 тысяч поездок в общественном транспорте Крыма, из них 270 тысяч оплачиваются банковскими картами, остальные платят наличными.

По сравнению с январем жители республики стали в три раза чаще расплачиваться по безналу во время поездок.

- Мы напоминаем всем крымчанам, что пользоваться безналичным способом оплаты в общественном транспорте удобно, безопасно и выгодно! Родители могут оформить детские карты до 1 апреля текущего года, для школьников стоимость проезда сохраняется в сумме 15 и 17 рублей (в зависимости от города) наличным и безналичным способом, – отметил вице-премьер Евгений Кабанов.

60 транспортных компаний на сегодняшний день уже присоединились к автоматизированной системе оплаты проезда. Больше 1,9 тысяч единиц транспорта оборудованы валидаторами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50