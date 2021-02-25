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За сутки от коронавируса в Крыму скончались шесть человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала пандемии скончались от ковида 913 человек.

За сутки в Крыму зафиксировали 67 заболевших коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили 35 534 случая.

По данным ежедневного мониторинга, продолжают лечение от коронавируса в домашних условиях 2225 человек, в стационарах находятся 1495 человек.

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