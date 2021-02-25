В Симферополе возбудили уголовное дело после падения сосульки на мужчину

Лица управляющей компании не очистили крышу дома №10 по улице Самокиша от снега и сосулек Фото: Надежда ДАЦЮК

Из-за сосульки, упавшей на мужчину, против одной из управляющих компаний Симферополя возбуждено уголовное дело.

- Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), - старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По данным следствия, лица управляющей компании не очистили крышу дома №10 по улице Самокиша от снега и сосулек. Поэтому на мужчину, который проходил мимо, упала наледь. В результате пострадавший получил ушибленную рану виска и черепно-мозговую травму.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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