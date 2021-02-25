Следком проводит проверку по факту отравления в Симферополе угарным газом матери и ее двоих детей

СК и прокуратура отреагировали на публикацию КП об отравлении членов семьи угарным газом Фото: "КП" Архив

Следователи проводят проверку по факту публикации в СМИ данных об отравлении в Симферополе угарным газом матери и двух ее детей. Эксперты выясняют, насколько газовое оборудование в квартире пострадавших отвечает требованиям безопасности.

- Установлено, что днем 23 февраля в квартире дома по улице Лизы Чайкиной в присутствии главы семьи жена и двое детей в возрасте 7 и 12 лет резко стали терять сознание, были доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе главка СК по РК. - У всех обратившихся имелись признаки отравления угарным газом легкой степени. Хозяин квартиры пояснил следователям, что никакие работы с газовым оборудованием в квартире не проводились.

Параллельно проверку обстоятельств случившегося проводит прокуратура Крыма. В надзорном ведомстве дадут правовую оценку действиям управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона при техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

В ночь на 24 февраля в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» обратились двое детей с подозрением на отравление угарным газом. В госпитализации и реанимационных мероприятиях не нуждались, отпущены домой. Их маму госпитализировали в терапевтическое отделение клинической больницы им. Семашко. Ее состояние медики оценили как отравление легкой степени. В экстренной медицинской помощи пострадавшая не нуждалась. После отказа от госпитализации отпущена домой.

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