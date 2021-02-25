В Сакском районе грунтовую дорогу назвали «проспектом Крымской весны»

Фото: ForPost

В Сакском районе Крыма появился проспект Крымской весны. Однако дорога с таким легендарным названием пересекает чистое поле в селе Уютное.

Как выяснил корреспондент ForPost, грунтовая дорога упирается в улицу Большая Морская. Асфальт здесь еще не стелили, да и никаких удобств около «проспекта» пока нет. Инфраструктура в селе, что находится в паре километров от курортной Евпатории, мягко говоря, слабоватая. Пока что около проспекта находятся простые дома с обшарпанными заборами. Но местные жители верят, что все наладится.

Интересно, что Уютненское сельское поселение возглавляет родная сестра депутата Государственной Думы РФ от Крыма Натальи Поклонской Елена Осадчая. И присвоила грунтовой дороге громкое название именно она. Однако корреспондентам пока не удалось выяснить, как Елена Осадчая будет облагораживать новый «проспект».

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