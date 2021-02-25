Двое крымчан обманули пенсионеров на 100 тысяч рублей

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Пенсионеров, живущих в Симферополе, на сто тысяч рублей обманули мошенники, которые представились изготовителями пластиковых окон.

Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по РК, были задержаны двое мужчин в возрасте 41 и 23 года. Одного из них уже судили за подобное преступление.

Подозреваемые проработали простую схему: они договаривались с пенсионерами об установке пластиковых окон, но договор стороны не заключали. Потерпевшие давали обманщикам предоплату, а после этого злоумышленники скрывались.

Мужчин задержали, с каждого взяли подписку о невыезде.

- Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), - уточнили в пресс-службе МВД.

Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.

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