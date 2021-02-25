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Совмин Крыма получил поддельные протоколы собрания жильцов по проектам благоустройства

Больше половины не имеют юридической силы
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Благоустройство крымских городов за счет бюджета Москвы вновь буксует

Благоустройство крымских городов за счет бюджета Москвы вновь буксует

Фото: Архив "КП"

Совмин Крыма получил поддельные протоколы собраний жильцов по проектам благоустройства придомовых площадок, которые финансируются за счет правительства Москвы. До 15 февраля все муниципалитеты, участвующие в этом году в программе, должны были предоставить согласованные с жителями домов проектные решения с перечнем объектов — скамейками, урнами, спортивными и детскими площадками.

- Больше 50% при рассмотрении предоставили копии, которые не являются протоколами собрания собственников и юридической силы не имеют, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Практически никто не смог сказать, что была согласительная процедура.

Также в муниципалитетах формально отнеслись к требованию согласовать проекты с ресурсоснабжающими предприятиями, чтобы после высадки газонов и укладки асфальта не пришли ремонтники менять трубы теплотрассы или устранять порывы на водоводе.

По подложным протоколам в Совмине проведут служебное расследование.

Напомним, в этом году на благоустройство общественных территорий Крым получит от правительства Москвы 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В очереди на приведение в «божеский вид» 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля.

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экономика