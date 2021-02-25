В села вдоль трассы «Таврида» стал заходить междугородний транспорт

Жителям сел вдоль "Тавриды" не хватает пешеходных переходов и обустроенных дорожек Фото: Анна КИРИЕНКО

В села, расположеные вдоль трассы «Таврида», стал заходить междугородний автобусный транспорт. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

- Транспортная доступность населенных пунктов вдоль трассы «Таврида» обеспечена, -заверил он. - Дополнительные мероприятия - организация междугороднего транспорта с заездом в села.

От 8 до 11 рейсов ежедневно заходят в села Горностаевка, Фонтан, Ленинское, Луговое в Ленинском районе. В села Ерофеево и Батальное заходит рейсовый автобус из Феодосии в Каменское. Идут переговоры с перевозчиками о включении в маршрутную сеть остановок в селах Пруды, Добролюбовка, Пролом и Васильевка. Отдельно обсуждается возможность дополнительного надземного пешеходного перехода в районе примыкания трассы «Таврида» в селе Литвиненково, обустройства остановок общественного транспорта в селах Приятное свидание, Почтовое, а также строительства пешеходной дорожки к переходу через трассу районе села Железнодорожное.

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